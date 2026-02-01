Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,408.00
BTC/USDT
78,614.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı, TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin, Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarların tespitine yönelik sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Seda Tolmaç  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Bakan Yumaklı, TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antalya'daki sel ve su baskınlarının tarım alanlarında yol açtığı hasarların tespitine yönelik çalışmalara işaret eden Yumaklı, bu kapsamda Tarım Sigortaları Havuzunun sadece bir sigorta değil, emeğin, alın terinin ve yıl boyu verilen mücadelenin güvencesi olduğunu aktardı.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya'da yaşanan olumsuzlukların ardından TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, hasar tespit ve zararların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelin, emeğinizi devlet destekli tarım sigortası TARSİM ile güvence altına alın, yıllarca büyüyen bir üretim hikayesini birlikte yazalım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınama
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Yumaklı, TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

Bakan Yumaklı, TARSİM ekiplerinin Antalya'da hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 9 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da akaryakıt istasyonundaki kaza kameraya yansıdı

Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi
Türkiye'den 2025'te 83 ülkeye çiçek ihracatı yapıldı

Türkiye'den 2025'te 83 ülkeye çiçek ihracatı yapıldı
Bakan Tekin: Şu an göğsümüzü gere gere dünyanın her ülkesinde anlatabileceğimiz bir eğitim öğretim sürecine kavuştuk

Bakan Tekin: Şu an göğsümüzü gere gere dünyanın her ülkesinde anlatabileceğimiz bir eğitim öğretim sürecine kavuştuk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet