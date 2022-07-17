Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu
Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yolunda akşam saatlerinde başlayan tatil dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor.
Konya
Başta Antalya ve ilçelerinde tatilini tamamlayarak dönüşe geçen vatandaşlar, Konya girişinde 1 kilometreye varan araç kuyruğu oluşturdu.
Şehir giriş çıkışları ile kavşaklarda sayıları artırılan polis ekipleri sürücülere yollarda kontrollü geçiş yaptırarak yardımcı oluyor.
Özellikle Konya - Antalya yolu ile Konya - Ankara yolunda yaşanan yoğunluk saatler gece yarısına yaklaşmasına rağmen sürüyor.
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