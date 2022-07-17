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Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yolunda akşam saatlerinde başlayan tatil dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor.

Taner Aydın   | 17.07.2022
Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

Konya

Başta Antalya ve ilçelerinde tatilini tamamlayarak dönüşe geçen vatandaşlar, Konya girişinde 1 kilometreye varan araç kuyruğu oluşturdu.

Şehir giriş çıkışları ile kavşaklarda sayıları artırılan polis ekipleri sürücülere yollarda kontrollü geçiş yaptırarak yardımcı oluyor.

Özellikle Konya - Antalya yolu ile Konya - Ankara yolunda yaşanan yoğunluk saatler gece yarısına yaklaşmasına rağmen sürüyor.




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