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Antalya Havalimanı haziranda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı'nda haziranda gelen giden olmak üzere 5 milyon 87 bin 746 yolcuya hizmet verildi, 29 bin 621 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Ayşe Yıldız  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Antalya Havalimanı haziranda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Antalya

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın haziran ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda haziranda iç hat yolcu trafiği 591 bin 597, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 496 bin 149 oldu. Böylece haziranda toplam 5 milyon 87 bin 746 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 212, dış hatlarda 25 bin 409 olmak üzere toplam 29 bin 621'e ulaştı.

Kargo, posta, bagaj gibi yük trafiği ise haziranda toplam 57 bin 827 ton oldu.

Yılın ilk 6 ayında ise Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 14 milyon 949 bin 800, uçak trafiği 93 bin 913, yük trafiği ise 173 bin 147 ton olarak gerçekleşti.

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