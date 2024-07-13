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Ankara'nın kuzey ve batısı ile bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Bolu, Karabük, Çankırı, Ankara'nın Kuzey ve Batısı, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Yıldız Nevin Kasım  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Ankara'nın kuzey ve batısı ile bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Bolu, Karabük, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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