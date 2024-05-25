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Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ömer Olcay  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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