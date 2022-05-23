Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 50 zanlı tutuklandı
Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 391 şüpheliden 50'si tutuklandı.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 16-22 Mayıs'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 600 gram esrar, 540 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 340 gram kokain ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 391 zanlıdan 50'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.