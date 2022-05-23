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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 50 zanlı tutuklandı

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 391 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Cankut Taşdan   | 23.05.2022
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 50 zanlı tutuklandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 16-22 Mayıs'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 600 gram esrar, 540 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 340 gram kokain ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 391 zanlıdan 50'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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