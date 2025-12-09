Ankara'da Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş Paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Ankara'da "Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş Paneli" düzenlendi.
Ankara
İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen panele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz katıldı.
- Emine Erdoğan: Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz, insanlığa gönül koyarak hayata veda ettiler
- İletişim Başkanı Duran: Gazze soykırımı göstermiştir ki dijital egemenlik, bugün milli güvenlikten ayrı düşünülemez
Panelin açılış konuşmalarını, Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Duran, TRT Arabi'den gazeteci Somaya M.A. Abunima ve Filistinli gazeteci, aktivist ve Oscar ödüllü yönetmen Basel Adra yaptı.
Abunima panel öncesinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'te iki çocuğunu İstanbul'da bırakarak Gazze'ye gittiğini ve iki ay boyunca orada yaşananlara tanıklık ettiğini ifade etti.
Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA
Gazze'de insanların bombalar altında, açlıkla mücadele ettiğini ve yerinden edildiğini vurgulayan Abunima, işgalin halen devam ettiğini söyledi.
Abunima, uluslararası toplumun uyguladığı çifte standartlara işaret ederek "Dünya bugün Gazze'de kalan tek bir yerleşimcinin cesedini kurtarmak için her türlü çabayı gösteriyor ancak hala enkaz altında bulunan binlerce çocuk ve aile için hiçbir şey söylemiyor." dedi.
Gazze'de yaşananları aktaran gazeteciler ve kadınlar sayesinde Filistinlilerin sesinin duyulmaya devam ettiğini belirten Abunima, "Filistinliler, bu kadar küçük odalarda dahi konuşmaya devam ettiği sürece, hakikat ölmeyecektir." ifadesini kullandı.
Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA
"Gerçekle mücadele etmek, dediğim gibi İsrail işgal güçlerinin uzun zamandır izlediği bir politika"
Filistinli gazeteci ve Oscar ödüllü yönetmen Adra da gazetecilerin Batı Şeria'ya gitmek için vize alamadığını ve orada yaşananları kamuoyuna ulaştıramadığını dile getirdi.
Adra, İsrail'in Filistinlileri hiçbir gerekçe göstermeden ya da yargılamadan hapse attığını belirterek "Bu Filistinlilerin çoğu gazeteci, tek suçları ise görüntü çekmek, gazetecilik yapmak ve gerçeği söylemek." dedi.
Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA
Batı medyasının gerçekleri çarpıttığına işaret eden Adra, "Gerçekle mücadele etmek, dediğim gibi İsrail işgal güçlerinin uzun zamandır izlediği bir politika. Ne yazık ki Batı'daki ana akım medya da bu politikalara hizmet ediyor, gerçeği sürekli manipüle ediyor." diye konuştu.
Adra, genç yaşlarından itibaren maruz kaldığı şiddet, gözaltı ve ev baskınlarına duyduğu öfke nedeniyle etrafında yaşananları kaydetmeye başladığını aktararak "Çekim yapmaya devam etmek, gerçeği anlatmak ve dünyaya hikayemi anlatmaya devam etmek için ihtiyacım olan gücü buldum." ifadesini kullandı.
Panelin ilk oturumunda Gazze'deki kadın gazetecilerin direnişi ele alındı
Panelde ilk oturumun moderatörlüğünü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Dr. Gözde Kirişçioğlu yaptı.
Oturumda, İnsani Yardım Koordinatörü ve yönetmen Tülay Gökçimen, gazeteci Youmna El Sayed, Al Jazeera’dan prodüktör Hind Touissate ile Yeni Şafak’tan gazeteci Ayşe Betül Kayahan konuştu.
El Sayed, Gazze’de bir kadın olarak gazetecilik yaptığını belirterek, temel bir hak olmasına rağmen Gazze’de gazeteci olarak güvenlik hakkının bulunmadığını söyledi.
Uluslararası gazetecilerin Gazze Şeridi’ne girişinin yasaklandığını ifade eden El Sayed, "Gazetecilerin Gazze’de dünyanın gözü kulağı olması engelleniyor, engellenmek isteniyor." dedi.
El Sayed, zulmün duyulmasının engellenmek istendiğini vurgulayarak, buna rağmen Gazze’de gazetecilerin ayakta durmaya devam ettiğini kaydetti.
Bu uygulamanın savaşın ilk haftasından itibaren sürdüğünü dile getiren El Sayed, dünyanın Gazze’de olup bitenleri duymasını istediğini aktardı.
Çalıştığı sırada sık sık kendine, "Hayatta kalabilecek miyim? Evime döndüğümde çocuklarımı bıraktığım gibi bulabilecek miyim?" sorularını yönelttiğini ifade eden El Sayed, İsrail ordusu tarafından arandığını, evden ayrılmadığı takdirde evinin bombalanacağının söylendiğini ve bu konuşma yapıldığında ailesinin evde bulunduğunu anlattı.
"Gazze'yi iyi anlatamazsak, yaşananlar silik hafızaya sahip olacak"
Gökçimen, 13 yıl Suriye’de görev yaptığını belirterek, Suriye hakkında hazırladığı belgeselin fragmanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fragman yayımlandıktan sonra yapılan yorumlara değinen Gökçimen, "Fragmanı izleyenler, Suriye halkının neden ülkesini terk ettiğini anladıklarını söyledi." dedi.
Gökçimen, topraklarını terk etmek zorunda kalan insanları sahada bizzat gözlemlediğini belirterek, aradan 14 yıl geçmesinin ardından insanların bu göçün nedenlerini daha iyi kavradığını kaydetti.
"Gazze’yi iyi anlatamazsak, Gazze’de yaşananların silik bir hafızaya sahip olacağından endişe ediyorum." ifadesini kullanan Gökçimen, Suriye’de misket bombalarının parçaladığı bedenlere bir anne olarak tanıklık ettiğini aktardı.
Bu tür durumlarda kendini sorumlu ve görevli hissettiğini dile getiren Gökçimen, kadın gazetecilerin Gazze’nin sesini daha güçlü ve daha rahat duyurduğu değerlendirmesinde bulundu.
"Filistin'i hayatta tutmamız lazım"
Touissate, son iki yıldır Gazze'deki gazetecilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, meslektaşlarının ölümüne birinci elden şahit olduğunu söyledi.
Meslektaşlarının ölüm haberini aldığı an yaşadığı zorluğu anlatan Touissate, şunları kaydetti:
"Kendinize bu soruyu tekrar tekrar soruyorsunuz, bir hata mı var diye düşünüyorsunuz, ‘belki yaralanmıştır’ diyorsunuz, doğru olmaması için Allah’a dua ediyorsunuz."
Touissate, Filistin meselesinin canlı tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Filistin’i hayatta tutmamız lazım. Bunu paneller ve sergiler aracılığıyla yapmamız gerekiyor. Bu programları düzenleyen mevkidaşlarımız olduğu için gurur duyuyorum." dedi.
Kayahan, Filistinli gazeteci Najib Nassar’ın hayatına ilişkin anekdotlar paylaşarak, Nassar’ın yazılarında 19. yüzyılın sonlarında siyonizm konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.
Najib Nassar’ın eşi Sadhij Nassar ile siyonizme karşı mücadele ettiğini dile getiren Kayahan, Nassar’ın gazetede kadınlar sayfasını hazırladığını ve bu alandaki çalışmalarına değindi.
