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Ankara'da sanayi sitesinde dün çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde dün çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatma Sevinç Çetin, Cankut Taşdan, Ömer Olcay  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Ankara'da sanayi sitesinde dün çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi Fotoğraf: İbrahim Kördemirci - AA

Ankara

Tahsin Kahraman Caddesi'nde dün öğle saatlerinde minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıkmış, alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine sıçramıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınmış, söndürme çalışmaları sırasında dün 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde inceleme başlatan savcı, bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emniyetten alınan bilgiye göre yaşamını yitirenlerin Müge Çetinkaya, Safra Nazım Alcan ve Hazım Cüneyt olduğu öğrenildi.

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