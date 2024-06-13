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Ankara'da kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yol çöktü

Ankara'da, altında kanalizasyon suları biriken yolda çökme meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Ankara'da kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yol çöktü

Ankara

Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nın bir bölümünde sabah saatlerinde çökme yaşandı.

Yolun, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu çöktüğü belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola şerit çekerek önlem aldı.

Onarım çalışmalarına başlayan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.

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