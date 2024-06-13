Ankara'da kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yol çöktü
Ankara'da, altında kanalizasyon suları biriken yolda çökme meydana geldi.
Ankara
Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nın bir bölümünde sabah saatlerinde çökme yaşandı.
Yolun, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu çöktüğü belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola şerit çekerek önlem aldı.
Onarım çalışmalarına başlayan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.