Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ankara
Rahatsızlanması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine götürülen 59 yaşındaki Ünal Karalı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca vakit kaybetmeden sevk edilmesi için hava ambulansı istendi.
Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla ilçeden alınan Karalı, Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.
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