Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesinde izledi
Başkentte gökyüzü meraklıları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu, Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesinde gözlemledi.
Ankara
Mamak ilçesindeki Gökçeyurt Vadisi'nde bulunan lavanta bahçesinde, Mamak Belediyesi ile Ankyra Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "Perseid meteor yağmuru" etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.
Vadideki lavanta bahçesinde buluşan astronomi meraklıları, çıplak gözle görülebilen meteor yağmurunu izledi.
Kamp sandalyeleri ve kilimlerle bahçeye gelen vatandaşlar, çardaklarda ve bahçe içinde oturarak gökyüzünde kayan yıldızları takip etti.
Fotoğraf tutkunları da meteor izlerini kadraja alarak etkileyici kareler yakalamaya çalıştı.