Yaşam

Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesinde izledi

Başkentte gökyüzü meraklıları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu, Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesinde gözlemledi.

Eylül Aşkın Akçay  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Gökçeyurt Vadisi'ndeki lavanta bahçesinde izledi Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Mamak ilçesindeki Gökçeyurt Vadisi'nde bulunan lavanta bahçesinde, Mamak Belediyesi ile Ankyra Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "Perseid meteor yağmuru" etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Vadideki lavanta bahçesinde buluşan astronomi meraklıları, çıplak gözle görülebilen meteor yağmurunu izledi.

Kamp sandalyeleri ve kilimlerle bahçeye gelen vatandaşlar, çardaklarda ve bahçe içinde oturarak gökyüzünde kayan yıldızları takip etti.

Fotoğraf tutkunları da meteor izlerini kadraja alarak etkileyici kareler yakalamaya çalıştı.

