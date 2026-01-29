Dolar
Gündem

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olacağını bildirerek, olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Emrullah Cesur  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, rüzgarın, yarın Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

