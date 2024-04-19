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Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada, "İl genelinde kuvvetli fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

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