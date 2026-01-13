Dolar
Gündem

Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin Yatırım Programı'na alınacağını ve yılın ilk yarısında ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Mertkan Oruç, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Uraloğlu, AA muhabirine, Bakanlığının 2025 yılı faaliyetlerini anlatarak, 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırmada 2025'in hareketli yıllardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 190 milyar lira değerinde 44 projenin resmi açılışının yapıldığını söyledi.

Uraloğlu, açılışı yapılmamış parçalı işlerle birlikte geçen yıla güçlü bir şekilde başlandığını ifade ederek, yılın başında Konya Çevre Yolu'nun bir kesimi ile Aydın-Denizli Otoyolu gibi projelerin hizmete alındığını hatırlattı.

Uluslararası etkinlikler noktasında da geçen yıl Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığını anımsatan Uraloğlu, foruma 48'i bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde 80 ülkeden katılım sağlandığını dile getirdi.

Uraloğlu, 2025'te uygulamaya alınan diğer projelere ilişkin, "30 bininci kilometre bölünmüş yolu bitirmiş olduk. Böyle bir hedef koymuştuk. Onun haricinde ABD'den sonra dünyada ikinci, Avrupa'da ilk üçlü pist operasyonunu İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdik. Yılı tamamlarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda eski terminal binasını sil baştan yenileyerek açılışını yaptık. Türk Hava Yollarının 2,5 milyar dolarlık İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 8 projeli yatırımının temellerini attık." dedi.

5G ihale sürecinin de geçen yıl tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesinin geçen yıl içinde 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

"Ankara-İzmir YHT'mizin Afyonkarahisar'a kadar bitirilmesini hedefledik"

Uraloğlu, 2026'da kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme sektörlerinde çalışmaların devam edeceğini belirterek,"Birkaç gün sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi ile yenilenen kapısının açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 19 Ocak'ta yapacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl tamamlanan 30 bin kilometre bölünmüş yola ilişkin İstanbul'da geniş katılımlı bir etkinliğin de yıl içinde yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, 1 Nisan'da da 5G'de deneme süreçleri haricindeki ilk sinyallerin alınacağını bildirdi.

Uraloğlu, ülkenin birçok yerinde devam eden projeler bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projemizin Afyonkarahisar'a kadar bitirilmesini hedefledik, ona gayret edeceğiz. Yine aynı şekilde Bilecik'ten Bursa'ya gidecek olan hızlı trenin bu sene içinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Halkalı ile Kapıkule arasındaki demir yolu projemizin belli bir bölümünü yine hizmete almayı hedefliyoruz. Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın ihalesini yapmayı planlıyoruz, birinci çeyrekte, bilemediniz ilk yarıda yapacağız."

"2030'a kadar Zengezur Koridoru'nu devreye almış oluruz"

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın 224 kilometrelik uzunluğuyla Zengezur Koridoru için önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projede temelin geçen yılın atıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'na ilişkin, "Azerbaycan tarafı da çalışmalara devam ediyor. Nahçıvan tarafında da eksik olan işler var. Muhtemelen bu sene Azerbaycan tarafı başlar. Diğer Zengezur geçişi biliyorsunuz ABD'nin de devreye girmesiyle başlayan bir süreçti. Orada da bu yıl içinde bir gelişme olacağını öngörüyoruz. 2030'a kadar Zengezur Koridoru'nu devreye almış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'yı kuzeye bağlayacak Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Çorum'a kadar olan bölümünün ihalesini yapmıştık ve çalışmalara başlamıştık, çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi 2026'da Çorum ile Samsun arasını Yatırım Programı'na alıyoruz, kararını verdik. Aldıktan sonra yılın ilk yarısında oranın ihalesini de yapmış oluruz."

