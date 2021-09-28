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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 26 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Sefa Şahin   | 28.09.2021
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 26 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

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