Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 26 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara
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