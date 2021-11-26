Dolar
12.06
Euro
13.56
Altın
1,801.27
ETH/USDT
4,404.40
BTC/USDT
57,509.00
BIST 100
1,794.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da Uluslararası İhtida Kongresi'nde konuşuyor
logo
Gündem

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde aralarında avukatların da olduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Tanju Özkaya   | 26.11.2021
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi.

Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 zanlının gözaltına alınması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor
Türkiye'de 24 bin 467 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi
AB, DSÖ'nün onayladığı aşıları olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek

Benzer haberler

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Malatya'da ve Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı

FETÖ'den hüküm giyen Enver Altaylı'nın 'casusluk' faaliyetleri gerekçeli kararda

FETÖ'den hüküm giyen Enver Altaylı'nın 'casusluk' faaliyetleri gerekçeli kararda
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 112 gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 112 gözaltı kararı