Ankara-İstanbul otoyolunda tıra çarpan aracın şoförü öldü
Ankara-İstanbul otoyolunda tıra arkadan çarpan ticari aracın şoförü hayatını kaybetti.
Ankara
M.T'nin (32) kullandığı 35 ABG 956 plakalı ticari araç, Ankara-İstanbul karayolu Cankurtaran mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 21 BG 700 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü M.T. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücünün cansız bedeni, bulunduğu yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.