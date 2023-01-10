Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Başsavcı Akça mesajında, gazetecilerin toplumun doğru bilgi ve habere ulaşması açısından sorumluluğu olan bir mesleği icra ettiklerini belirtti.
Özellikle adliye muhabirliğinin mesleğin diğer alanlarına göre daha zor ve daha yoğun enerji isteyen bir alan olduğuna dikkati çeken Başsavcı Akça, "Halkın doğru haber alma hakkı çerçevesinde, meslek etiğine ve insanların lekelenmeme haklarına da riayet ederek soruşturmaların gizliliğini gözetecek şekilde haber yapma hususundaki hassasiyetinize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.