Dolar
18.78
Euro
20.17
Altın
1,876.06
ETH/USDT
1,330.40
BTC/USDT
17,255.00
BIST 100
5,149.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretorya’da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tanju Özkaya   | 10.01.2023
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Başsavcı Akça mesajında, gazetecilerin toplumun doğru bilgi ve habere ulaşması açısından sorumluluğu olan bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

Özellikle adliye muhabirliğinin mesleğin diğer alanlarına göre daha zor ve daha yoğun enerji isteyen bir alan olduğuna dikkati çeken Başsavcı Akça, "Halkın doğru haber alma hakkı çerçevesinde, meslek etiğine ve insanların lekelenmeme haklarına da riayet ederek soruşturmaların gizliliğini gözetecek şekilde haber yapma hususundaki hassasiyetinize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi
Bakan Akar: Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeler iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Benzer haberler

Mesleğin "en yakın" tanıkları gazeteciliği anlattı

Mesleğin "en yakın" tanıkları gazeteciliği anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'nın tercihi "Görev tamam" fotoğrafı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet