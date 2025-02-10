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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Cemil Murat Budak  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlattı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.​​​​​​​

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