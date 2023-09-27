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Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışması D-100 kara yolundaki esnafa yaradı

D-100 kara yolu Düzce-Bolu geçişinde yer alan işletmelerde, Anadolu Otoyolu Ankara yönündeki onarım çalışması nedeniyle trafik bu güzergaha yönlendirildiği için yoğunluk yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışması D-100 kara yolundaki esnafa yaradı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kaynaşlı-Abant gişeleri arasında 23 kilometrelik kesimde bugün başlayan ve 46 gün sürecek çalışmalar kapsamında sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Zaman zaman araç yoğunluğunun yaşandığı güzergahta, hararet yapan araçlar, maddi ve yaralamalı kazalar nedeniyle de ulaşımda aksamalar oluyor.

Yorulan sürücüler ve araçlardaki yolcuların, kara yolundaki restoran ve tesislerde mola vermesiyle yaşanan yoğunluk ise işletmecileri memnun ediyor. Bazı tesislerde çalışan sayısı arttırılıyor.

Tesis işletmecisi Halil İbrahim Uygun, AA muhabirine, bölgede oluşan trafiğin kara yolundaki işletmecileri olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Bolu Dağı güzergahını daha önce kullanmayanların şaşkınlık yaşadığını dile getiren Uygun, "Çünkü burada 30'a yakın tesis hizmet veriyor. 50 yıllık klasik Bolu Dağı'nda et-mangal ve yöresel kahvaltı... Bunu bilmeyen kitleler burayı öğrenmeye başlayacak." dedi.

"Masanın boşalması için 1 saat bekledi"

Uygun, bazı misafirlerinin devamlı otoyolu kullanması dolayısıyla bu güzergahı kapalı zannettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dün bir misafirimiz geldi. 20 yıldır buraya gelmiyormuş. Masanın boşalması için 1 saat bekledi. 20 yıl önce babası ile orada oturduğunu anlattı. Babası rahmetli olmuş. Burada nostalji yaşanıyor. Biz de misafirlerimize hizmet etmek için çalışan arkadaşlarımızın sayısını iki kat arttırdık. İş potansiyeli olarak da normal işleyişimizin yüzde 300'ü kadar artışla karşı karşıyayız."

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Osman Akça, yolun kapalı olmasının et yemek için fırsat oluşturduğunu belirterek, "Ben uzun zamandır bu bölgeden geçmezdim. Önceleri eti meşhur olduğu için gelmiştik. Ama sürekli bildiğim bir yer değil. Herhalde 20-25 yıl önce buraya gelmiştim." diye konuştu.

Kocaeli'nden Gümüşhane'ye giden Ertuğrul Eren, Bolu Dağı'nda eski günleri hatırladıklarını dile getirerek, manzara eşliğinde anılarını canlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

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