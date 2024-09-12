Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kocaeli
Otoyolun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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