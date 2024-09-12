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Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımda aksama yaşanıyor.

Sefa Tetik  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Otoyolun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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