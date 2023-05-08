Dolar
19.50
Euro
21.49
Altın
2,016.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı

Amsterdam'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, terör örgütü PKK yanlılarının ve Türk vatandaşlığı bulunmayan kişilerin yer aldığı bir grup, sandık müşahitlerine saldırdı.

Selman Aksünger  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin, terör örgütü PKK yanlılarının ve Türk vatandaşlığı bulunmayan kişilerin yer aldığı bir grup, sandık müşahitlerine saldırdı.

Amsterdam'daki Rai Kongre Merkezi'nde sandıkların kapandığı sırada, aralarında Türk vatandaşlığı olmayan kişilerin de yer aldığı bir grup ve Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldırıda bulundu.

Yerel saatle 21.00 sularında, sandıkların kapatılmasından kısa süre önce alanda toplanmaya başlayan terör örgütü PKK sempatizanları, bazı Cumhur İttifakı müşahitlerine yönelik sözlü sataşmanın ardından fiziki saldırıya geçti.

Kongre merkezinin özel güvenlik görevlileri olay yerinde asayişi sağlamakta zorlandı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, saldıran gruba cop ve köpeklerle müdahale etti ve Cumhur İttifakı müşahitlerini alanın dışına çıkardı, terör örgütü PKK sempatizanlarını ise alandaki dinlenme bölgesine götürdü.

Burada, terör örgütü PKK ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.

Polis, sandıkların kapatılması, oyların ve zarfların sayılması, çuvallara doldurulması ve mühürlenmesi süreci bitene kadar alanda güvelik önlemi aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gelirken saldırıya uğrayan müşahitlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Hollanda'da oy verme işleminin başladığı ilk gün 29 Nisan'da da A Haber muhabiri Fatih Özyar, Sol Parti üyesi bir grup tarafından darbedilmiş, Özyar'ın telefonuna zarar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı
Bakan Soylu: 14 Mayıs Türkiye'yi, yarınlara taşıyabilmek için attığımız adımlarla birlikte yepyeni bir başlangıç olacak
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Malatya'da tanıtıldı

Benzer haberler

Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı

Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı

Sırbistan 2 silahlı saldırıyla sarsılırken, bölge ülkeleri güvenlik önlemlerini artırıyor

Sırbistan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu bildirdi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu bildirdi
Rusya: Kremlin'e yapılan İHA saldırısının dünya toplumu tarafından kınanması gerekir

Rusya: Kremlin'e yapılan İHA saldırısının dünya toplumu tarafından kınanması gerekir
Ukrayna: Rusya’nın bugün Herson’a saldırılarında 21 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya’nın bugün Herson’a saldırılarında 21 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet