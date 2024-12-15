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Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Alınan bilgiye göre, limanda özel şirkete ait hurda malzemelerin bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle liman çevresinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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