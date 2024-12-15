Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, limanda özel şirkete ait hurda malzemelerin bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle liman çevresinde yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.