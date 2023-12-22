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Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran öğrenci, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü

Öğretmenin öğrencisine kalp masajı yaptığı anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihan Okur  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran öğrenci, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü

Amasya

Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran 13 yaşındaki Çetin Çelebi, öğretmeninin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Plevne Ortaokulu öğrencisi Çelebi, 15 Aralık'ta okul bahçesinde oyun oynadığı sırada fenalaştı.

Baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi, fen bilimleri öğretmeni Hüseyin Aktaş yaptı.

İlk yardım eğitimi bulunan Aktaş, Çelebi'ye önce suni teneffüs yaptı, ardından kalp masajı uyguladı. Bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalıştı.

Sağlık ekibince ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelebi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alınan Çelebi'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Aktaş, gazetecilere, diğer öğrencilerden Çetin Çelebi'nin bayıldığını duyduğunu, bunun üzerine müdahale etmek için hemen yanına gittiğini söyledi.

Öncelikle nefes alıp almadığını kontrol ettiğini anlatan Aktaş, "Nefes almadığını fark ettim, kalp masajına başladım. 2-3 dakikalık kalp masajının sonucunda öğrencimiz nefes refleksini gösterir hale geldi. Fazla zaman geçmeden de sağlık ekipleri ulaştı." dedi.

Öğrencisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Aktaş, "İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Ailesine, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Öğrencimiz gayet iyi, her geçen zaman biraz daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, ilk yardım eğitiminin önemini bu olayda bir kez daha anladığını vurguladı.

Okul müdürü İbrahim Malkoç ise öğrencisine şifa dileğinde bulunarak, "40 yıllık eğitimciyim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Öğretmenlerimi ve öğrencilerimi göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Hastanede olan evladımız da sağlığına kavuşmak üzere. Temennimiz odur ki bir an önce sağlığına kavuşup aramıza döner." diye konuştu.

Öte yandan Aktaş'ın Çelebi'ye kalp masajı yaptığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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