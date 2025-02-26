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Amasya'da bir çiftçi soğuk havada meyve ağaçlarını buz tutturarak koruyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde meyve üreticiliği yapan çiftçi, soğuk havalardan meyve ağaçlarının zarar görmemesi için yağmurlama sistemi ile meyve ağaçlarını buz tutturarak koruma altına alıyor.

Tevfik Öztürk  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Amasya'da bir çiftçi soğuk havada meyve ağaçlarını buz tutturarak koruyor

Amasya

Çiftçi Fatih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sistemi uygulamaya başladıktan sonra meyveleri zayiatsız toplamaya başladıklarını söyledi.

Uygulanan sistemde ağaçların buzla kaplanması için sürekli olarak yağmurlama sulama yaptıklarını anlatan Şahin, soğuk havalar geçtikten sonra tekrar yağmurlama sistemi ile sulayarak buzları çözdürdüklerini belirtti.

Şahin, "Meyve ağaçları çiçek açtıktan sonra veya tomurcuk dönemine geldikten sonra, havaların soğuması neticesinde meyvelerimizi korumak için bu sistem ile ağaçları buz tutturup, dışarıdaki soğuk havayı buzun içindeki meyvenin görmesini engellemek ve tekrar yağmurlama ile buzları eritip ciddi verim kaybını önlüyoruz. Bir nevi panzehir gibi soğuk havanın panzehri de buz." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Okur ise "Bu uygulamayı sürekli yapmak kaydıyla başarı sağlanır. Meyve ağaçlarını buzla sarmak etraftan gelen soğuk havalardan ağacı koruyor. Faydalı bir sistem, özellikle bu havalarda işe yarar." dedi.

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