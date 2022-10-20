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Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Selim Bostancı   | 20.10.2022
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

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