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Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (VİDEO-GRAFİK) İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 5. gününde. Tahran'da caddelere hayatını kaybeden İranlı komutanların afişleri asıldı. -VTR- İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Güngören'de tekstil atölyesinde patlama hasara neden oldu

Güngören'de kumaş yıkama atölyesinin buhar jeneratöründe meydana gelen patlama, iş yerinde hasara yol açtı.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Güngören'de tekstil atölyesinde patlama hasara neden oldu

İstanbul

Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'ndeki üç katlı iş yerinin giriş katındaki kumaş yıkama atölyesinde bulanan buhar jeneratöründe patlama meydana geldi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı iş yerinde hasar oluştu.

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