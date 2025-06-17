Güngören'de tekstil atölyesinde patlama hasara neden oldu
Güngören'de kumaş yıkama atölyesinin buhar jeneratöründe meydana gelen patlama, iş yerinde hasara yol açtı.
İstanbul
Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'ndeki üç katlı iş yerinin giriş katındaki kumaş yıkama atölyesinde bulanan buhar jeneratöründe patlama meydana geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı iş yerinde hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.