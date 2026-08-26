Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mehmet Levent Kepçeli, Yabancılar Genel Müdürü Özge Kaplan, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Levent Yazıcı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Parlak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdullah Özübek Ahlat'ta Ahıska Türklerini yeni evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, 371 Ahıska Türkü aileye Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları takdim edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."