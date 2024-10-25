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Aliağa Limanı'na yönelik rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonunda 23 tutuklama

İzmir merkezli 4 ilde, Aliağa Liman Başkanlığı'na yönelik rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Metin Aydemir  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Aliağa Limanı'na yönelik rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonunda 23 tutuklama

İzmir

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlar büro amirlikleri ekiplerince 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda, ifadeler doğrultusunda 1 şüpheli daha yakalandı.

Böylece soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 33'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri de mahkemeden salıverildi.

Operasyon

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlar büro amirlikleri ekipleri, liman başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında, gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin olmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteyner sayılarındaki tutarsızlıklar gibi konulara cezai işlem uygulamak yerine, göz yumma karşılığında hesaptan ve elden para alışverişi olduğunu tespit etmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, fiziki ve teknik takip çalışmaları, kamera görüntüleriyle işlemleri belirleyen ekipler, İzmir, Mardin, Manisa ve Tokat'ta operasyon düzenlemiş, limanda görevli 6 memur ve 26 acente çalışanı olmak üzere 32 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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