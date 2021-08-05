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Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Karaisa ve Karabul mahalleleri arasındaki yangına ekipler müdahale ediyor
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Alanya, Akseki ve İbradı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Antalya'nın İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayşe Yıldız   | 05.08.2021
Alanya, Akseki ve İbradı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Antalya

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Bayır, Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası, Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde dün çıkan orman yangınlarına da müdahale ediyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan, Manavgat'ın Oymapınar Barajı çevresine de sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

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