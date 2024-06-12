Dolar
32.38
Euro
34.82
Altın
2,312.27
ETH/USDT
3,523.00
BTC/USDT
67,383.00
BIST 100
10,123.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Zekeriya Karadavut  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray

AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde Resul Kayabaşı (31) kontrolündeki 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer sürücü Resul Kayabaşı ile araçlardaki Emre Demircan (33) ve Enes Abay (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet'ten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
THY, ABD uçuşlarına Denver'ı da ekledi
Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi
Ordu Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet