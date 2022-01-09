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Akçakale sınır hattında şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ve Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Rauf Maltaş   | 09.01.2022
Akçakale sınır hattında şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı Fotoğraf: Rauf Maltaş - Anadolu Ajansı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan şehitler Alyakut, Koç ve Ulupınar'ın Türk bayrağına sarını naaşları, konvoy eşliğinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi, şehitlerin cenazelerinin taşınması sırasında mesai arkadaşları duygulandı.

Törende şehidin eşi Gülsüm Alyakut gözyaşı döküp eşinin tabutuna sarıldı. Şehit eşini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindekiler teselli etti.

Tören sonrası şehitlerden Alyakut'un cenazesi Kahramanmaraş'a, Koç'un İstanbul'a, Ulupınar'ınki ise Mersin'e uçakla uğurlandı. 

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Gülender Açanal, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. 

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında dün teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuştu.

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