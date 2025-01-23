Dolar
35.64
Euro
37.07
Altın
2,743.58
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
102,244.00
BIST 100
10,125.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü. -VTR-
logo
Gündem

AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi

AK Parti TBMM Grubu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Kemal Karadağ  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla TBMM Başkanlığına, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için önerge sunuldu.

Önergede, yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, mevzuat ve denetim mekanizmaları ile uygulamadaki eksikliklerin tespiti, bir daha benzer elim bir olayın yaşanmaması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması talep edildi.

Önergenin gerekçesinde, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük milli yas ilan edildiği belirtildi.

Yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ile mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların ortaya konularak olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının devletin sorumluluğu olduğuna işaret edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle yapı ve yangın güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti, otel inşasında ve sonrasında yapılan tadilatlara hangi mevzuat hükümlerine göre izin verildiği ve denetlendiği, bu denetimlerin hangi kapsamda ve sıklıkta yapıldığı, mevzuatta öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı gibi pek çok konuda açıklığa kavuşturulması gereken husus bulunmaktadır."

Gerekçede, turizm nedeniyle konaklama ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu hizmet alanlarında can ve mal güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının tüm paydaşların öncelikli sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Yangın, deprem ve sel gibi acil durumlar sonrası başta hastane, otel, okul gibi hizmet alanlarında acil durum müdahale ekiplerinin yeterliliği, tahliye planlarının uygulanabilirliği, söndürme sistemlerinin işlevselliği, müdahale süreçlerindeki aksaklıklar ve arama-kurtarma çalışmalarındaki etkinlikle ilgili hususlarda detaylı araştırma yapılmasının, benzer olayların bir daha yaşanmaması için hayati önem arz ettiği kaydedildi.

Önerge, Genel Kurulda görüşülecek

AK Parti'nin, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin, gelecek hafta çalışmalarına başlayacak TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

Önergenin, Genel Kurulda kabul edilmesi üzerine TBMM'de bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı
AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi

AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

"Dijital mecraların iktidarına yasaklarla değil sınırlamalarla çözüm" önerisi

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" hazırlanıyor
TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı

TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı
Bakan Tunç: İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma gizli ve gözaltı süreci devam ediyor

Bakan Tunç: İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma gizli ve gözaltı süreci devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet