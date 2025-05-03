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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "3 Mayıs Türkçülük Günü" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "3 Mayıs Türkçülük Günü"nü kutladı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "3 Mayıs Türkçülük Günü" mesajı

Ankara

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasının ve aziz milletin 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"3 Mayıs 1944 tarihi, Türk dünyası ülküsüyle yanan yüreklerin onurla direndiği bir dönüm noktası olmuştur. O günlerde pek çok vatan evladı, bu inancı taşıdığı için tutsak edilmiş, türlü eziyetlere maruz kalmıştır. Bugün ise ortak değerlerde kenetlenen, Türk adıyla şekillenen müşterek bir teşkilat ve dayanışma zemini yükselmektedir.

Böylesine anlamlı bir günde coşkuyla gerçekleşen TEKNOFEST ve festivale ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs Türk halkına kazandırılan büyük eserler, bu yükselişin bir tezahürüdür. Bu vesileyle; yüreğini Türk milletinin istiklaline, kalemini Türk dünyasının istikbaline adayan büyük fikir ve mücadele insanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."

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