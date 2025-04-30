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Bakan Kurum'dan Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin açıklama: Alan her vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

Bakan Kurum, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin, "O konutlar ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Bakan Kurum'dan Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin açıklama: Alan her vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

TBMM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin, "O konutlar ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Kanal İstanbul'la ilgili soruya Kurum, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum." yanıtını verdi.

Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de tutmaya devam edeceğiz. 44 bin konutun inşası İstanbul'da, Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından alakası yoktur."

Bir gazetecinin, Arap ülkelerinde Kanal İstanbul'la ilgili reklam yapıldığına dair iddiaları aktarması üzerine Kurum, "O ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. İşlerine gelince oraya, işlerine gelince Orta Doğu'daki reklamlara bakıyorlar. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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