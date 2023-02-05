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Süper Lig’in 23. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu dışından yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı. -VTR-
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Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan The Guardian'a tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,"The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.02.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan The Guardian'a tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı, gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından, The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yer alan ifadelere ilişkin paylaşımda bulundu.

The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asla kabul edilemez antidemokratik ifade ve çağrılarda bulunulduğunu belirten Kurtulmuş, "Şiddetle kınıyor, reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.

The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı, gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz."

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