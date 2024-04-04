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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "temiz teknoloji" alanında kadın girişimcilere özel destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) kapsamında, "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme Modülü" ile kadın girişimcilere özel projeler desteklenecek.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "temiz teknoloji" alanında kadın girişimcilere özel destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik özelleşmiş hızlandırıcı faaliyetleri ile temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcilerin destekleneceği Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'nın (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı'na başvurular başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaş olarak yer aldığı, ana yürütücüsünün TÜBİTAK olduğu GCIP'in ikinci fazında temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin geliştirdikleri ürünlerin ticari performansının artırılması, yatırıma hazır hale gelmesi ve küresel pazara açılmaları amacıyla programa "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme Modülü" eklendi.

Bu kapsamda hızlandırıcı faaliyetler ve yarışma ile temiz teknoloji çözümleri, yenilikçi girişimcilere dönüştürülecek. Ayrıca teknoloji doğrulama ve yatırıma hazırlık bileşenleri ile temiz teknoloji girişimcileri ulusal ve küresel pazara hazırlanacak.

Bakanlık ile TÜBİTAK işbirliğinde proje kapsamında kadın girişimcilere "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci Desteği", "Yenilikçi Kadın Girişimci Desteği", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci Desteği", "Genç Kadın Girişimci Desteği" kategorilerinde destek sağlanacak.

Başvurular 15 Mayıs'a kadar sürecek

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı başvuruları https://gcip.tech/country/turkiye/ adresi üzerinden 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Seçilen takımlar arasından seçilecek, kurucularından biri kadın veya en az bir üst düzey yöneticisi kadın olan takımlar modüle dahil edilecek.

Seçilen adaylar temmuz ayı içerisinde düzenlenecek GCIP Türkiye 2024 Ulusal Akademisine davet edilecek ve ağustos-kasım tarihlerinde eğitim ve mentörlük hizmetleri alarak temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Modül altında, girişimlerin yatırıma hazırlık seviyeleri uzmanlar tarafından değerlendirilecek, gelişime açık konularda takımların ihtiyaçlarına özel uzman mentörler atanacak, ustalık atölye çalışmaları ve yatırımcı buluşmaları gerçekleştirilecek.

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