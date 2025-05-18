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"Uluslararası Aile Forumu" 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel işbirliğini artırmak amacıyla İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu'nda 26 ülkenin aileden sorumlu bakanları yer alacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
"Uluslararası Aile Forumu" 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile yapısını tehdit eden küresel sorunlara karşı uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası Aile Forumu ile dünyaya güçlü aile diplomasisi mesajı vermeye hazırlanıyor.

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"Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla, 22-23 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek forumun açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yapacak.

26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla düzenlenecek forumda, aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi başlıklar ele alınacak.

Forumun kapanış oturumunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakanlar oturumu ve farklı temalarda 4 panel yapılacak

Forum kapsamında "Aile Odaklı Politikaların Anaakımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar" konulu bakanlar oturumunda, bakanlar aileye dair küresel sorunları ele alacak.

Ayrıca "Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli", "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile", "Ekranlar Çağında Aile Olmak" ve "Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Söz konusu panellerde, aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konular masaya yatırılacak.

Öte yandan forum kapsamında "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergi, dijital ebru uygulamaları, ulusal ve uluslararası kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sergileneceği stantlar da ziyaret edilebilecek.

Forum kapsamında ayrıca "Aileden İlham Alan Girişimciler" isimli fuar da gerçekleştirilecek.

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