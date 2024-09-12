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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklama

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

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