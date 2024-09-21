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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yetim depremzede çocuklarla lunaparka gitti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla lunaparka gitti, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti.

Ömer Olcay  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yetim depremzede çocuklarla lunaparka gitti Fotoğraf: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Hatay'daki programı kapsamında depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla bir araya geldi.

Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Göktaş, çocukların isteği üzerine onlarla lunaparka da gitti. Burada aralarında devlet himayesinde olanların da bulunduğu çocuklarla çarpışan araba, dönme dolap gibi oyuncaklara binen Göktaş, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti.

Göktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çocuklarla daha önce de Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçını Tüpraş Stadı'nda birlikte izlediklerini hatırlatan Göktaş, "İlk defa uçağa binen, ilk defa İstanbul'a giden çocuklarımızla orada da güzel vakit geçirmiştik." diye konuştu.

Deprem bölgesi Hatay'da onlarla bir araya gelerek hem İstanbul ziyaretine dair anılarını tazelediklerini hem de lunaparkta eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Göktaş, "Onların neşelerine ortak olmak bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

Depremlerin hemen ardından bakanlığının bölgede hızlı şekilde çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Göktaş, tüm imkanları seferber ederek, psikososyal destek ekipleriyle depremden etkilenenlerin yardımına koştuklarını söyledi.

Göktaş, depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara aktif şekilde devam ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. O gün yaşadığımız zorlu günleri geride bırakırken, geçmişten gelen kardeşlik mirasıyla daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aydınlık yüzlerine bakarak heyecanlandığımız çocuklarımız yarınların güçlü Türkiye'sini tesis edecek en zengin cevherimizdir." ifadesini anımsatan Göktaş, "Bu inançla, çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

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