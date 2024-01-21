Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,478.50
BTC/USDT
41,739.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’da "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izlemesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aşkla, şevkle ve coşkuyla kendinizi geliştirdiğiniz bu yolculukta Türkiye Yüzyılı'nı, karar verme ve analitik düşünce becerileri gelişmiş siz gençlerimizle inşa edeceğiz." dedi.

Sinan Özmüş  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun

Antalya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şanlı bayrağı bugün Alper Gezeravcı'nın, gelecekte de gençlerin dalgalandıracağını belirterek, "Aşkla, şevkle ve coşkuyla kendinizi geliştirdiğiniz bu yolculukta Türkiye Yüzyılı'nı, karar verme ve analitik düşünce becerileri gelişmiş siz gençlerimizle inşa edeceğiz." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı.

Bakan Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan çocukların yüzlerinde parıldayan azim, kararlılık ve inancın kendilerine güç verdiğini, Türkiye'ye, geleceğe inançlarını pekiştirdiğini söyledi.

Şampiyonanın 81 ilden yaklaşık 3 bin çocuğu misafir eden Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonlarından olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Kale Gibi Gelecek ve Sevgi Evleri projelerimizle bu sporla tanışan çocuklarımızın da satranç tahtasında verecekleri mücadele, eminim birçoğu için parlak bir geleceğin başlangıcı olacaktır. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda satranç sporuyla ilgilenen 137 lisanslı ve bir milli sporcu çocuğumuz yer alıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda her geçen gün yeni bir başarıya imza atan çocuklarımız bizleri gururlandırıyor. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek siz kıymetli gençlerimiz için büyük fırsat olacağına yürekten inanıyorum."

Çok eski zamanlardan beri satrancın, zeka ve sanatın buluştuğu önemli bir strateji oyunu olduğunu vurgulayan Göktaş, geçmişte Mevlana, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail, Timur ve Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihin şekillenmesinde rol oynamış pek çok önemli ismin satrancın müdavimlerinden olduğuna dikkati çekti.

"Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun"

Gençlerin, dünyada iyiye ve güzele dair ne varsa hepsini savunan bir nesil olmasını temenni eden Göktaş, "Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun. Aklını ülkemizin geleceği için tasarladığı planlarla, projelerle meşgul etsin. Yüreği inançla, şefkatle, cesaretle dolu olsun. Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun çocuklarımız, her zaman okusun, araştırsın, sorgulasın. Sadece bir diplomanın peşinde olmasın, ilmin de peşinde olsun." diye konuştu.

Bakan Göktaş, 2053 ve 2071 hedeflerinin gençlerin çizeceği yolda şekilleneceğini, bunun en güzel örneğine bugünlerde bütün dünyanın şahitlik ettiğini söyledi.

Milli Uzay Programı kapsamında 19 Ocak'ta ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildiğini hatırlatan Göktaş, bu tarihi gelişmenin çocuklara örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Böylesine büyük bir adımın ülkeye yön verecek gençlere ilham olacağını dile getiren Göktaş, "Şanlı bayrağımızı, bugün Alper Gezeravcı, gelecekte ise sizler fezada dalgalandıracaksınız. Aşkla, şevkle ve coşkuyla kendinizi geliştirdiğiniz bu yolculukta Türkiye Yüzyılı'nı, karar verme ve analitik düşünce becerileri gelişmiş siz gençlerimizle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da uluslararası arenada aldıkları ödüllerle Türkiye'nin dünya satranç kamuoyunda artık "satranç ülkesi" olarak anıldığını söyledi.

Türk spor tarihinde bir milyon lisanslı sporcu sayısını geçen ilk ve tek federasyon olduklarına işaret eden Tulay, "Uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından turnuvanın açılış hamlesini yaparak yarışmacılara başarı diledi.

Şampiyona 27 Ocak'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyinin Filistin konulu toplantısına katılacak
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Gül, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı inceledi
Antalya'da hortum seralara zarar verdi
Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Benzer haberler

Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun

Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 75 yaşındaki avukat, belediye hakkında suç duyurusunda bulundu

Antalya, yarıyıl tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyen yerli turistin rotasında

Antalya, yarıyıl tatilini sahil kesiminde geçirmek isteyen yerli turistin rotasında
Yumaklı: Son 21 yılda seracılık, yüzde 123 büyüyerek piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor

Yumaklı: Son 21 yılda seracılık, yüzde 123 büyüyerek piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet