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Gündem

Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı

Ağrı, Kars ve Erzincan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Abdullah Söylemez, Muhammet Ali Ateş, Cüneyt Çelik, Özgür İlhan  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı Fotoğraf: Muhammet Ali Ateş/AA

Ağrı

Ağrı'da bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla dağlık alanlar baharda da karla kaplandı.

Taşlıçay ilçesinde de Aladağlar ile bazı dağlık alanlarda kar yağışı etkili oldu.

Yayla yolundaki göçerler sürüleriyle kara yakalandı

Havaların ısınmaya başlamasıyla bir süre önce yola koyulan göçerler, küçükbaş hayvan sürüleriyle Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı Sinek Yaylası'nda kar yağışına yakalandı.

Nisan ayında havaların sıcak geçtiği kentin yaylalarına çıkmaya başlayan göçerlerin küçükbaş hayvanlarıyla zorlu yolculukları devam ediyor.

Iğdır'dan yola çıkarak 2241 rakımlı Balık Gölü güzergahı üzerinden yolcuklarını sürdüren göçerler, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası'na ulaştı.

Yüksek rakımlı bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanlarını dinlendirerek yolculuklarına devam eden göçerler, bölgede etkili olan kar yağışına yakalandı.

Hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşayan göçerler, burada bir süre bekledikten sonra sürüleriyle başka yaylaya ulaşmak için yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Göçerler ve hayvanlarının karla kaplı arazideki zorlu yolculuğu, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımdaki köyleri beyaza bürüdü.

Kar sabah saatlerinde de etkisini yüksek kesimlerde sürdürdü.

Erzincan

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü, hayvanlar meralara çıkarılamadı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile şehir merkezindeki sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimli köylerinde yağan kar, kışı aratmadı. Evler ve ekili alanlar beyaza büründü.

Refahiye ilçesine bağlı Gazipınarı köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan Müslüm Şahan, AA muhabirine, sabah uyandıklarında kar manzarasıyla karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı meraya çıkarmak için kalktığımızda kar yağdığını gördük. Bu mevsimde böyle bir havayı beklemiyorduk. Soğuk ve kar yağışı işimizi zorlaştırıyor ama yağışın olmasına da seviniyoruz." dedi.

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