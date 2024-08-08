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Ağaçlandırmada "hilal" ve "baklava" setleri başarı sağladı

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

Halil Fidan, Sultan Utku  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Ağaçlandırmada "hilal" ve "baklava" setleri başarı sağladı

İzmir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle su hasadı yöntemlerini kullanarak iklim değişikliği etkilerini azaltmak ve bozulan ekosistemlerin restorasyonuna katkı sağlamak için "İklim Değişikliğiyle Uyumlu Su Hasadı Yöntemleriyle Ağaçlandırma Projesi" hazırlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan çalışmada, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait Güzelhisar bölgesindeki 40 dönümlük arazide baklava ve hilal setler açılarak saçlı meşe, yalancı akasya ve fıstık çamı fidanları dikildi.

Çalışmanın sonucunu kıyaslayabilmek için bölgedeki bir alana geleneksel sulama yöntemiyle yetiştirilecek şekilde fidan dikimi yapıldı.

Birinci yılın sonunda geleneksel sulama yapılan bölgedeki fidanların yüzde 40'ı tutarken, su hasadı yapılan alanlarda dikilen ağaçların yüzde 80'i tuttu.

İKÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, AA muhabirine iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden birinin daha sık ve daha uzun süren kurak dönemler olduğunu belirtti.

Kuraklığın, hayatın her aşamasını etkilediğini aktaran Eşen, ormancılıkta da farklı bir bakış açısıyla en uygun yöntemlerin üzerinde çalışılması gerektiğini anlattı.

Eşen, projenin bu çerçevede yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğünün kurak ve yarı kurak alanlarda kullandığı geleneksel saha hazırlama ve dikim yöntemlerinin yanında suyu hasat eden, hapseden ve böylece daha fazla ürün elde edilmesini sağlayan su hasadı yöntemlerini kullanmayı amaçladık. Bu sahada geleneksel ağaçlandırma yönteminin yanında baklava ve hilal şeklinde su hasadı yapıları bulunmakta. Bu yöntemler Çin'de, Ürdün'de, Afrika'da ve Orta Doğu'da kullanılıyor. Özellikle Antep fıstığı ve zeytin gibi ürünlerde kullanılıyor. Tarımsal ürünlerde de kullanılıyor. Baklava ve hilal su hasadı yapılarımız, normal dikim yöntemlerine göre yüzde 65 daha fazla su tuttu. Bu büyük bir oran ve bunun olumlu sonucunu fidan yaşama oranlarında ve büyümelerinde de gördük."

"Rekolte ya da büyümeye çok olumlu etki yaptığını tespit ettik"

Prof. Dr. Eşen, olumlu sonuçları, fidan yaşama oranları ve büyümelerinde de gördüklerini aktararak, fidanların büyüme performanslarının ilerlediğini söyledi.

İki katına varan oranlarda çap ve boy büyümesi elde ettiklerini dile getiren Eşen, "Su hasadı yöntemlerinin geleneksel yöntemlere göre çok daha fazla su tutabildiğini, hasat ettiğini ve böylece ürün rekolte ya da büyümeye çok olumlu etki yaptığını tespit etmiş bulunuyoruz. Su hasadı sistemleri sünger şehirler konsepti bünyesinde kentlerde de sel ve taşkınları önleme ve yeşil alanları artırmakta da kullanılabilir." diye konuştu.

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