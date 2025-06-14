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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya platformlarında provokatif paylaşım yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldı

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldı
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