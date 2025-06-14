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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Ankara'da "Küresel Gazze Yürüyüşü" aktivistlerine destek yürüyüşü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Mısır'da bulunan "Küresel Gazze Yürüyüşü" aktivistlerine destek için Kocatepe Camisi'nden Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne yürüyüş düzenledi.

Abdullah Sarica  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Ankara'da "Küresel Gazze Yürüyüşü" aktivistlerine destek yürüyüşü Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

ANFİDAP'ın çağrısı üzerine, çok sayıda kişi Kocatepe Camisi önünde toplandı. Grup, akşam namazının ardından "soykırıma karşı küresel vicdan" ve "engel tanımayan mücadeleyi destekliyoruz" pankartlarıyla Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında, "Mısır yürüyüşe engel olma soykırıma ortak olma", "Refah'ı açın Gazze'ye nefes olun" ve "küresel vicdan siyonizmi yenecek" yazılı dövizler taşıyan grup, "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" ve "zulme karşı omuz omuza" sloganları attı.

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Büyükelçilik yakınında grup adına basın açıklaması yapan Alparslan Aydar, İsrail'in, tüm dünyanın gözleri önünde kadınları ve çocukları katlettiğini söyledi.

Aydar, İsrail'in kurulduğu günden bu yana "kontrollü terör politikası" uyguladığını belirterek, İsrail'in, Gazze'de soykırımı acımasız şekilde devam ettirirken, ABD'nin desteğiyle Yemen, Lübnan, Suriye ve son olarak da İran'da uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade etti.

Gazze'de sergilenen vahşet karşısında devletlerin aciz kaldığı bir atmosferde, Küresel Gazze Yürüyüşü'nün yeni bir umut olarak gündeme geldiğini kaydeden Aydar, şöyle konuştu:

"Mısır yönetiminin, Batı dünyasının desteklediği diktatörlerin savrulduğu kaçınılmaz sondan ibret alması gerektiğine inanıyoruz. Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak siyonist İsrail rejimiyle işbirliği içine savrulduğu çukurdan kurtulabilme imkanı ayaklarına kadar gelmişken, bu imkanı hoyratça harcamaya kalkması akıl alır gibi değildir. Buradan Mısır yönetimine sesleniyoruz; Refah Kapısı'nı insanlığa aç ve ablukayı kır, safını insanlıktan yana seç ki adın siyonistlerle tarihe geçmesin."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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