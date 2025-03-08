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Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yüksek hızlı tren şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Arif Yavuz  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

İ.G. idaresindeki 07 BBF 824 plakalı minibüs, Küçükçobanlar köyü yolunda, E.Ü'nün kullandığı 64 EL 003 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki 15 işçi hafif yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 14'ü ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı, 2'si ise ayakta tedavi edildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edildiği bildirildi.

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