Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
Erhan E, idaresindeki O3 AHF 656 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Bolvadin kara yolu Çobanlar kavşağında Arif Eren Ö'nün kullandığı 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı.
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Kazada, araçlardaki 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.