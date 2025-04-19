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Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Arif Yavuz  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Erhan E, idaresindeki O3 AHF 656 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Bolvadin kara yolu Çobanlar kavşağında Arif Eren Ö'nün kullandığı 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada, araçlardaki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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