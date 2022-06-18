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Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Arif Yavuz   | 18.06.2022
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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