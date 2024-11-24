Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,419.30
BTC/USDT
98,350.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te “24 Kasım Öğretmenler Günü Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Canan Tükelay  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin, tüm illerden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
Bakan Yerlikaya: Büyük ve güçlü Türkiye ideali, öğretmenlerimizin emekleriyle sağlam temeller üzerinde yükseliyor
İç Anadolu'da kar etkili oluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı

Şişli'de yolcusu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir Seferihisar'da polis ekibine silahlı saldırı

İzmir Seferihisar'da polis ekibine silahlı saldırı
DSÖ, sağlık koşulları açısından Gazze'nin kuzeyinde yaşananları "tam bir cehennem" olarak niteledi

DSÖ, sağlık koşulları açısından Gazze'nin kuzeyinde yaşananları "tam bir cehennem" olarak niteledi
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet