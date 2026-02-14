Dolar
Gündem

AFAD'dan "sarı kodlu" meteorolojik uyarı verilen illere ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), "sarı kodlu" uyarı verilen illerdeki gelişmelerin AFAD ekiplerince yakından takip edildiği bildirildi.

Aykut Karadağ  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
AFAD'dan "sarı kodlu" meteorolojik uyarı verilen illere ilişkin açıklama

Ankara

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, AFAD Bilgi Yönetimi ve Operasyon Merkezi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine istinaden, "sarı kodlu" uyarı verilen illerdeki gelişmelerin AFAD Başkanlığı ve saha ekiplerince yakından takip edildiği belirtildi.

AFAD Başkanlığı bünyesinde yer alan Bilgi Yönetimi ve Operasyon Merkezi'nin 7/24 esasıyla görev yaptığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Meteorolojik bilgiler elde edilir edilmez valiliklerimizle paylaşılmakta, risk değerlendirmeleri yapılarak yağışlar öncesi gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlar bilgilendirilerek harekete geçirilmekte, olumsuz hava şartlarına ilişkin uyarılar vatandaşlarımıza telefon mesajı ve anonslar yoluyla iletilmektedir. Meteorolojik uyarı verilen illerimizdeki gelişmeler, AFAD Bilgi Yönetimi ve Operasyon Merkezimiz tarafından, uydu görüntüleri, meteorolojik veri ekranları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden titizlikle takip edilmekte ve yağış durumu anlık olarak izlenmektedir. İllerimizdeki Afet Koordinasyon Merkezleri ile irtibat halinde risk değerlendirmeleri yapılmakta, elde edilen anlık veriler, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile paylaşılmakta, gerekli koordinasyon sağlanmakta, gerekli sayıda ekip, araç ve personel sevk edilmek suretiyle gelen ihbarlara müdahale edilmektedir."

Yetkililerin uyarılarına dikkat

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı olacak yerlerde tipi, çığ, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları da istendi.

Ayrıca AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, ülke genelindeki meteorolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak yaşanan olayları AFAD Bilgi Yönetimi ve Operasyon Merkezi'nden takip ederek alınan tedbirler ve müdahale çalışmaları hakkında Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve merkezde nöbette olan görevlilerden bilgi aldı.

